Интересная цитата нашлась в новостных лентах десятилетней давности.

Максим Леонидов решил попробовать свои силы в качестве продюсера и взял под свою опеку молодой питерский проект "Внуук". (...) В настоящее время коллектив записывает дебютный альбом. Готовы 10 композиций, которые представляют собой "музыку в стиле соул с элементами DJ-ства - на вертушках играют люди".

Чем же интересна сегодня эта старая информация? Кто есть этот "внуук"?

А это Иван Ургант, пробовавший в таком виде начать свою певческую карьеру.