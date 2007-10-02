Американский мультимиллионер Лу Перлман (Lou Pearlman) в основном упоминается в Рунете в текстах многочисленных перепечаток биографий группы US5.

А ведь Лу - это гигант шоу-бизнеса, человек, придумавший Backstreet Boys, N'Sync, тех же US5 и ещё десяток бой-бэндов. Открывший миру Тимберлейка. Мультимиллионер и магнат.

Теперь всё это в прошлом. За финансовые махинации Лу объявили в международный розыск, пока в июне этого года немецкие туристы случайно не увидели Перлмана в Индонезии.

А теперь ещё выясняется, что старик приставал к своим подопечным.

А я ведь когда-то чуть не купил на Amazon'е книгу с его автографом. Впрочем, девочки, перепечатывающие из дневника в дневник биографии US5, и не подозревают об этой истории. Разве что будущее группы отныне под большим вопросом.