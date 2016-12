Пока отечественные бабушки толкались в очередях за акциями Роснефти и ВТБ-24, шведы поступили умнее. Взяли и выставили на продажу целую группу Rednex (Реднекс). Да-да, ту самую, которая Wish You Were Here и Cotton Eyed Joe.

Аргументируют хозяева тем, что раз кто-то покупает футбольные клубы и летает в космос, то почему бы не купить истинное искусство? С потрохами, юр. лицом, всеми правами и так далее. Олигархи, ау!